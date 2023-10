Comcast: Potenzial von +11,78% - Kursziel bei 46,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie ist derzeit laut Analyse nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 46,18 EUR und eröffnet den Investoren ein Potenzial von +11,78%.

• Outlook: Am 12.10.2023 mit -0,77%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +11,78%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,06

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Comcast einen Rückgang um -0,77%. In der vergangenen Woche stieg die Aktie um insgesamt +0,99%, was auf eine relative Marktneutralität schließen lässt.

Obwohl dieses Ergebnis von Analysten möglicherweise erwartet wurde, herrscht nun Einigkeit in Bezug auf das Potenzial dieser Aktie. Bei einem aktuellen Mittelwert von 46,18 EUR beträgt das mittelfristige Kurspotenzial somit +11,78%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten neutralen Entwicklung.

Aktuell empfehlen 14...