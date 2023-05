Comcast: Potenzial von +11,66% - Kursziel 41,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Nach Einschätzung der Analysten ist die Aktie von Comcast aktuell unterbewertet und könnte künftig deutlich an Wert gewinnen. Das mittelfristige Kursziel wird bei 41,38 EUR gesehen, was ein Potenzial von +11,66% bedeutet.

• Comcast: am 12.05.2023 mit -0,40%

• Mittelfristiges Kursziel bei 41,38 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

Am gestrigen Handelstag hat die Comcast-Aktie an Wert verloren und schloss mit einem Minus von -0,40%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Verlust in Höhe von -0,94%. Der Markt zeigt sich gegenwärtig eher neutral eingestellt.

Allerdings sehen Experten das wahre Potenzial der Aktie höher als den aktuellen Preis. Das mittelfristige Kursziel liegt nach Meinung der Bankanalysten bei 41,38 EUR. Sollten sie Recht behalten und das Ziel erreicht werden können Anleger eine Rendite...