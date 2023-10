Comcast: Kursziel von 46,75 EUR laut Analysten zu niedrig bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird nach Ansicht der Analysten momentan unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt. Das wahre Kursziel liegt bei +12,88% über dem aktuellen Preis.

• Comcast am 04.10.2023 mit einem Plus von +0,05%

• Das Kursziel beträgt 46,75 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,06

Gestern legte die Aktie von Comcast um +0,05% an der Finanzbörse zu und erreichte damit eine Gesamtentwicklung von -3,10% in den letzten fünf Tagen – einer vollständigen Handelswoche. Der Markt scheint im Moment also relativ pessimistisch eingestellt zu sein.

Ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung vorhergesehen hatten? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Im Durchschnitt schätzen die Bankanalysten das Potenzial der Aktie auf dieses Ziel hin auf einen Anstieg von bis zu...