Comcast: Kursziel von 41,43 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das Kurspotenzial beträgt +7,93% vom derzeitigen Wert.

• Am 03.07.2023 stieg die Comcast Aktie um +0,51%

• Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 41,43 EUR

• Der Guru-Rating-Wert bleibt mit 3,94 unverändert

Gestern konnte die Comcast Aktie eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verbuchen und legte um +0,51% zu. Über einen Zeitraum von fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtanstieg von +0,68%. Für den Markt scheint das gegenwärtig eine relativ neutrale Haltung zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und sehen in dem Unternehmen ein Potenzial für zukünftiges Wachstum. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 41,43 EUR ein – was einem Plus von +7,93% entspricht. Obwohl nicht alle Analysen...