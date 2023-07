Comcast: Kursziel von 40,51 EUR ist möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird nach Meinung von Analysten derzeit unterbewertet und bietet daher ein Kurspotenzial von +5,08%. Das aktuelle Kursziel für das Wertpapier beträgt 40,51 EUR.

• Am 21.07.2023 verzeichnete Comcast eine negative Entwicklung (-0,74%)

• Der Guru-Rating-Indikator bleibt bei 3,94

• Die Mehrheit der Analysten (60,61%) bewertet die Aktie positiv

Obwohl Comcast gestern an der Börse einen Rückgang um -0,74% verbuchte und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt nur +1,90% erreichte hat sich die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen nicht verschlechtert. Tatsächlich sehen viele Bankanalysten großes Potenzial bei diesem Wertpapier und erachten es als attraktiv für Investoren.

15 Experten halten die Aktie sogar für einen starken Kauf. Fünf weitere Analysten haben auch eine positive Einschätzung abgegeben und...