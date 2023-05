Comcast: Kursziel bei 39,16 EUR – Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Am gestrigen Handelstag konnte Comcast am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +2,80% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis sogar bei +11,39%. Die Bankanalysten sehen die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 39,16 EUR. Mit einer aktuellen Abweichung von -4,16% eröffnet sich für Investoren ein gewisses Risiko.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. So halten derzeit 61,76% der insgesamt 43 befragten Analysten die Aktie für einen starken Kauf oder zumindest positiv. Das Guru-Rating ist ebenfalls gestiegen und beträgt nunmehr 3,97 nach zuvor 3,86 Punkten.