Comcast: Kurspotenzial von 9,02%

Die Aktie von Comcast wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 45,77 EUR und bietet damit ein Potenzial von +9,02% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Comcast-Kurs mit einem Plus von 0,42%

• Pessimistische Marktstimmung in den letzten fünf Handelstagen

• 14 Analysten empfehlen “Starker Kauf”

Am gestrigen Tag hat die Comcast-Aktie an Wert gewonnen (+0,42%). In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -1,53%, was auf eine pessimistische Marktstimmung zurückzuführen ist.

Insgesamt sind sich die Bankanalysten einig: Die Aktie hat Potenzial. So bewerten aktuell 14 Experten die Aktie als “Starken Kauf”, während weitere fünf Analysten optimistisch bleiben und sie zum Kauf empfehlen. Nur wenige sehen momentan Grund zur Euphorie und beurteilen die Aktien neutral...