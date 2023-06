Comcast: Kurspotenzial von +10,62% - Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Gestern verzeichnete die Aktie von Comcast an der Börse eine leichte Abwärtsbewegung um -0,02%. In den letzten fünf Handelstagen notierte sie hingegen mit einem Plus von +0,82%. Die Marktstimmung ist momentan relativ neutral.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 41,71 EUR. Sollten sie Recht behalten, bedeutet dies ein erhebliches Potenzial für Investoren in Höhe von +10,62%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem derzeitigen neutralen Trend.

16 Analysten empfehlen einen Kauf der Comcast-Aktie und weitere 5 sind optimistisch gestimmt. Hingegen bewerten 11 weitere Experten die Aktie als “halten”. Nur 2 Analyst(en) scheinen skeptisch zu sein und raten zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97. Dies deutet auf eine insgesamt positive Stimmung unter...