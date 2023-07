Comcast: Kurspotential von 5,08% - Zielkurs bei 40,46 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie ist nach Ansicht der Analysten momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,46 EUR und bietet damit ein Potenzial von +5,08% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 21.07.2023 betrug die Entwicklung von Comcast -0,74%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94

Gestern verlor die Aktie von Comcast an Wert (-0,74%), aber in den letzten fünf Handelstagen legte sie um insgesamt +1,90% zu und deutet damit auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hin.

Aktuell sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein starkes Kaufsignal darstellt (60%). Fünf Experten teilen diese Meinung und bewerten sie mit “Kauf”. Elf weitere Experten halten einen neutralen Standpunkt (“halten”), während zwei davon überzeugt sind: Die Aktien sollten verkauft werden.

