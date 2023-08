Comcast: Experten sehen Potenzial - Kursziel bei 41,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,51 EUR, was einem Plus von +1,28% gegenüber dem aktuellen Kaufpreis entspricht.

• Am 03.08.2023 konnte ein Anstieg um +0,18% verzeichnet werden

• Das Guru-Rating für die Aktie bleibt stabil bei 3,97

Am gestrigen Tag stieg der Börsenkurs von Comcast um +0,18%. Damit lag das Ergebnis aus den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt bei -0,13%, was auf eine eher neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Dennoch ist das Urteil der Bankanalysten eindeutig: Im Durchschnitt bewerten sie die Aktie als starken Kauf mit einem mittelfristigen Kursziel von 41,51 EUR und damit einem Potential von +1,28%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends in den jüngsten Entwicklungen.

Unter...