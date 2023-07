Comcast: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 40,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Aktie von Comcast erfreut sich aktuell einer positiven Entwicklung am Finanzmarkt. Gestern konnte ein Plus von +0,79% erreicht werden und die vergangene Handelswoche endete mit einem Anstieg um +2,74%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel von Comcast bei 40,91 EUR liegt. Damit wird den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +6,45% geboten.

15 Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 Analysten empfehlen den Kauf der Comcast-Aktien. Jedoch gibt es auch Experten (11), die eine neutrale Haltung vertreten und lediglich zwei Fachleute sprechen sich für einen Verkauf aus. Insgesamt ist also noch eine positive Einschätzung durch rund +60,61% der Analystengemeinde zu verzeichnen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,94 Punkten stehen und bestätigt somit diese optimistische Tendenz...