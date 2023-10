Comcast: Analysten sehen Kursziel von 46,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Laut Bankanalysten ist die Aktie von Comcast derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 46,41 EUR, was einem Potenzial von +10,67% entspricht.

• Comcast verzeichnete am 29.09.2023 einen Rückgang um -1,16%

• Der Trend-Indikator Guru-Rating bleibt mit 4,06 unverändert

• Von insgesamt 31 Analysten empfehlen derzeit 19 (61%) die Aktie zum Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen hat das Papier eine negative Entwicklung verzeichnet (-1,18%), was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Allerdings sind sich die Experten einig: Die Aktie hat ein erhebliches Potenzial nach oben und wird aktuell von 14 Analysten als “starker Kauf” eingestuft. Weitere fünf Experten bewerten sie als “Kauf”, während zwölf weitere sie als “halten” einschätzen.

Das Guru-Rating verharrt weiterhin bei der Bewertung...