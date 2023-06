Comcast: Analysten sehen ein Kursziel von 41,88 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Am gestrigen Handelstag konnte Comcast am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um +1,14% zu. Innerhalb der vergangenen fünf Handelstage summiert sich das Ergebnis auf +3,12%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind ebenfalls positiv gestimmt und sehen für die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 41,88 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet das den Investoren ein Potenzial von +10,59%. Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

16 Analysten beurteilen die Aktie als starken Kauf und weitere 5 setzen auf “Kauf”. 11 Experten bewerten sie als “halten” und nur zwei halten einen Verkauf für ratsam. Der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen liegt bei insgesamt +61,76%.

Das Guru-Rating bleibt mit...