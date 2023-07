Comcast: Analysten sehen Kursziel bei 41,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,51 EUR und bietet damit ein Potenzial von +1,15%. Die jüngste positive Entwicklung am Markt lässt viele Experten optimistisch stimmen.

• Am 28.07.2023 schloss die Aktie mit -0,26%

• Mittelfristiges Kursziel von 41,51 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,97

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen insgesamt einen Anstieg um +4,48%, was auf eine relativ positive Stimmung am Markt hinweist.

Aktuell empfehlen insgesamt 19 Analysten die Comcast Aktie zum Kauf oder zumindest Halten. Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf des Wertpapiers.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei einem positiven Wert von 3,97. Obwohl nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch sind wie der...