Comcast: Analysten sehen Kursziel bei 38,46 EUR

Die Comcast-Aktie ist nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 38,46 EUR und damit +2,60% höher als der aktuelle Kurs.

• Comcast: Am 23.05.2023 mit -2,09%

• Mittelfristiges Kursziel bei 38,46 EUR (+2,60%)

• Guru-Rating bleibt konstant auf Niveau von 3,97

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie ein Minus von -2,09%. Auf Sicht einer Woche ergibt sich ein Plus von +0,22%, was für eine relativ neutrale Stimmung am Markt spricht.

Von insgesamt 16 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet und weitere fünf Experten empfehlen den Kauf der Wertpapiere. Elf sind neutral eingestellt und plädieren für “halten”. Zwei Spezialisten sprechen sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus.

Das bedeutet eine positive Einschätzung durch mehr als drei Fünftel aller Fachleute...