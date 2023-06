Comcast: Analysten sehen Kurspotenzial von 10,73% - Zielkurs bei 41,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Aktie von Comcast zeigt aktuell eine Unterbewertung und hat ein mittelfristiges Kursziel von 41,22 EUR. Laut den durchschnittlichen Bankanalysten könnte dies ein Plus von +10,73% im Vergleich zum derzeitigen Kurs bedeuten.

• Comcast: Am 20.06.2023 mit -1,36%

• Das Kursziel liegt bei 41,22 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Niveau “ALT” mit einer Bewertung von 3,97

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Comcast-Aktie einen Rückgang um -1,36%, was sich in einem Gesamtminus der letzten fünf Handelstage (vollständige Handelswoche) auf -0,10% summiert.

Dieser Trend scheint laut Marktanalyse neutral zu sein und entspricht nicht unbedingt den Erwartungen der Analysten in Bezug auf das Potenzial des Unternehmens.

Dennoch haben sich insgesamt +61,76% aller befragten Experten positiv zur zukünftigen Entwicklung des Wertes...