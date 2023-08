Comcast: Analysten sehen Kurspotenzial bei 45,09 EUR - Prognose um +6,00%

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Am gestrigen Tag hat Comcast am Finanzmarkt ein Plus von +1,12% verzeichnet. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg beträgt das Wachstum rund +0,90%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Analysten sagen jedoch eine deutlich höhere Bewertung voraus und legen das mittelfristige Kursziel für Comcast bei 45,09 EUR fest. Falls diese Erwartungen eintreffen sollten, könnte sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +6,00% ergeben.

Aktuell sind 59,38% der Experten optimistisch gegenüber der Aktie eingestellt. Konkret empfehlen 14 Analysten den Kauf des Wertpapiers und weitere fünf setzen es auf ihre Einkaufsliste mit einem “Kauf”-Rating. Dagegen halten sich insgesamt 13 Beobachter zurück und geben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,03 Punkten.

ZUSAMMENFASSUNG:

– Gestriges Tagesplus von...