Comcast: Analysten sehen +8,30% Kurspotenzial - 41,34 EUR das Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit relativ neutral. Gestern konnte sie am Finanzmarkt jedoch eine Kursentwicklung von +0,16% aufweisen und hat damit innerhalb einer vollständigen Handelswoche ein Plus von +0,33% erreicht. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ihr wahres mittelfristiges Kursziel bei 41,34 EUR liegt. Das eröffnet aktuell Investoren ein Potential von +8,30%.

• Comcast legte gestern um +0,16% zu

• Von insgesamt 15 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,94

Zwar teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung. Dennoch empfehlen aktuell immerhin noch über 60 % aller befragten Analysten den Kauf der Aktie.

Das Guru-Rating bleibt...