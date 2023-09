Comcast: Analysten prognostizieren Kursziel von 45,44 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Nach Ansicht der Experten ist die aktuelle Bewertung der Aktie von Comcast nicht korrekt. Das wahre Kursziel liegt um +8,70% über dem aktuellen Preis.

• Am 07.09.2023 verzeichnete Comcast eine negative Entwicklung von -0,20%

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45,44 EUR

• Der Guru-Rating bleibt bei 4,03

Am gestrigen Tag schloss die Aktie von Comcast an den Finanzmärkten mit einem Rückgang von -0,20%. Insgesamt hat sich das Ergebnis in den letzten fünf Handelstagen auf -4,11% summiert und somit für eine pessimistische Stimmung gesorgt.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Comcast bei 45,44 EUR liegt. Falls diese Prognose eintritt ergibt sich damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +8,70%. Einige Analysten teilen jedoch aufgrund des schwachen Trends in letzter...