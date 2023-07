Comcast: Analysten gehen von einem Kursziel von 41,43 EUR aus

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird nach Meinung der Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,43 EUR mit einem Potenzial von +8,65%. Der Guru-Rating-Score bleibt unverändert bei 3,94.

• Comcast erleidet am 05.07.2023 einen Rückgang um -0,67%

• Aktuelles Mittelkursziel beträgt 41,43 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +60,61%

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Comcast eine negative Performance von -0,46%, die sich in einem unentschiedenen Markt widerspiegelt. Die Bankanalysten sind jedoch durchweg positiv gestimmt und sehen das Unternehmen als starken Kauf an (15 Analysten) oder empfehlen zumindest ein Halten (11 Experten). Nur wenige rieten zum Verkauf (2 Expert(en)).

Das mittlere Kursziel für Comcast beläuft sich auf 41,43 EUR und bietet damit ein Potenzial von +8,65%....