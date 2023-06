Comcast: Analysten erwarten Kursanstieg - Ziel bei 42,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Comcast unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,05 EUR und damit rund +11,52% über dem aktuellen Wert.

• Comcast erzielt am 07.06.2023 eine Performance von +2,26%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,05 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 3,97

Gestern verzeichnete Comcast an der Börse ein Plus von +2,26%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen sogar einen Anstieg um insgesamt +3,36% verzeichnen. Die Marktstimmung scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Experten mit dieser Entwicklung nicht gerechnet hatten, bestätigt die eindeutige Stimmungslage diese Annahme.

Das mittelfristige Kursziel für Comcast beträgt momentan 42,05 EUR und wird vom Durchschnittswert aller Bankanalysteneinschätzungen...