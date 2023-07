Comcast: Analysten erwarten Kursanstieg - Ziel bei 41,16 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Aktie von Comcast ist laut Experteneinschätzung aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 41,16 EUR und impliziert ein Potenzial von +0,27% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Comcast verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,26%

• Comcast hat ein mittelfristiges Kursziel von 41,16 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,91

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Comcast an Wert und notierte mit einer Performance von -0,26%. Über fünf Tagen konnte allerdings eine positive Entwicklung im Umfang von +4,48% festgestellt werden. Diese Tatsache lässt darauf schließen, dass der Markt insgesamt optimistisch in Bezug auf das Unternehmen eingestellt ist.

Die Experten sind ebenfalls positiv für den Titel gestimmt: Im Durchschnitt sehen sie für die Aktie einen fairen Wert bei 41,16 EUR voraus....