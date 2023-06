Comcast: Analysten bewerten Aktie positiv - Kursziel von 42,08 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,08 EUR, was einem Potenzial von +13,09% entspricht.

• Comcast erzielt am 05.06.2023 eine positive Entwicklung um +1,53%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt stabil bei 3,97

Am letzten Handelstag zeigte die Comcast-Aktie eine positive Entwicklung um +1,53%. Insgesamt konnte sie in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,61% verzeichnen. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

16 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere fünf sehen sie zumindest als kaufenswert an. Elf Experten geben jedoch nur eine “Halten”-Empfehlung ab und zwei raten sogar zum Verkauf. Damit sind insgesamt mehr als 60% der Analysten noch optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator...