Comcast: Aktienkurs im Fokus - Kursziel bei 46,09 EUR

Laut Analysten-Bewertung ist die Comcast-Aktie momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +10,92% über dem aktuellen Wert.

• Comcast verzeichnete am 26. September 2023 eine Delle von -1,40%

• Kursziel der Comcast-Aktie beträgt 46,09 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,06 unverändert

Am vergangenen Handelstag fiel der Aktienkurs von Comcast um -1,40%, was sich auf eine negative Veränderung des Werts in den letzten fünf Handelstagen beläuft. Insgesamt hat sich der Trend in dieser Woche um -2,77% verschlechtert und lässt daher pessimistische Stimmungen aufkommen.

Obwohl das Ergebnis nicht positiv ausfiel, sind Bankanalysten nach wie vor davon überzeugt, dass die mittelfristige Zielmarke für die Aktie bei einem Wert von 46,09 EUR liegt. Damit besteht ein Potenzial für Investoren von +10.92%. Allerdings...