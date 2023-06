Comcast: Aktie wird von Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 41,74 EUR, was einen Anstieg um +11,19% vom aktuellen Kurs bedeutet.

• Comcast steigt am 08.06.2023 um +0,30%

• Bankanalysten sehen das Kursziel bei 41,74 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,97

Gestern konnte Comcast den Finanzmarkt mit einem Plus von +0,30% beeindrucken und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – ein insgesamtes Ergebnis von +3,27%. Der Markt scheint daher derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung möglicherweise erwarteten, herrscht im Allgemeinen eine eindeutig positive Stimmung.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für die Comcast-Aktie beträgt 41.74 EUR laut Analyseergebnissen von verschiedenen...