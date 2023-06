Comcast: Aktie wird unterbewertet - Kursziel bei 41,27 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie wird von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kursziel liegt bei 41,27 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +10,95%. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von +1,17%, was die Gesamtstimmung am Markt jedoch neutral bleiben lässt.

• Comcast zeigte am 26.06.2023 eine positive Entwicklung von +1,17%.

• Derzeitiges Kurspotenzial für Investoren liegt bei +10,95%

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von 3.97

Von insgesamt 16 Analysten sehen alleine schon 61,76% die Aktie als starken Kauf an und empfehlen sie weiterhin zu halten oder zu kaufen. Optimistisch sind dabei auch fünf Experten mit der Bewertung “Kauf”. Die restlichen elf Experten bewerten die Aktie mit “halten” und nur zwei Expertinnen bzw. Experte(n) sprechen sich für einen Verkauf...