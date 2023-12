Comcast Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht in einem positiven Licht. Der aktuelle Kurs von 44,7 USD liegt mit einer Entfernung von +7,09 Prozent vom GD200 (41,74 USD) und signalisiert ein "Gut"-Rating. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 42,59 USD, was ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von +4,95 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Comcast-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysen von insgesamt 15 Analystenbewertungen ergaben in den letzten zwölf Monaten ein "Gut"-Rating für die Comcast-Aktie, mit 10 Bewertungen als "Gut" und 5 als "Neutral". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats, in denen 1 Analyst die Aktie als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht bewertete. Das durchschnittliche Kursziel von 49,85 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 11,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Comcast-Aktie zeigt einen Wert von 7, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI-Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Comcast.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Comcast in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating auf dieser Ebene führt.