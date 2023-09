Comcast: Aktie mit viel Kurspotenzial - 46,05 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie ist laut Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 46,05 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +8,32% gegenüber dem derzeitigen Kurs.

• Am 22.09.2023 sank die Comcast-Aktie um -0,88%

• Guru-Rating von Comcast bleibt bei 4,06

• Die meisten Analysten sehen die Aktie positiv – insgesamt +61,29%

Am gestrigen Handelstag verlor die Comcast-Aktie an Wert (-0,88%) und auch in den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein leichter Abwärtstrend von -0,74%. Trotzdem ist der Markt momentan neutral gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Comcast liegt aktuell bei 46,05 EUR. Die Bewertungen durch Bankanalysten variieren jedoch: Während 14 Experten das Unternehmen als starkes Kaufsignal werten und weitere fünf es optimistisch beurteilen (Rating “Kauf”), empfehlen zwölf Experten lediglich einen...