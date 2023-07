Comcast: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 41,41 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Comcast-Aktie ist laut Analysten derzeit nicht korrekt bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 41,41 EUR. Damit bietet das Unternehmen den Investoren ein Potential von +9,37%. Die Bewertungen sind jedoch aufgrund der jüngsten neutralen Trendentwicklung geteilt.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Comcast-Aktie einen Rückgang um -0,65%, was zu einer Gesamtleistung in den letzten fünf Handelstagen von -0,63% führt. Dies zeigt eine relativ neutrale Stimmung am Markt.

15 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starke Kaufempfehlung und weitere 5 Experten sehen es optimistisch als “Kauf”. Weitere 11 Experten geben ihr Rating mit „Halten“ ab und nur zwei Fachleute schlagen vor Comcast sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,94 unverändert positiv. Der Anteil an Optimisten unter Analysten beträgt...