Comcast Aktie: Das ist eine gütige Spende!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Finanztrends Video zu Comcast



mehr >

Comcast Washington und die Boys and Girls Clubs of Snohomish County gaben heute bekannt, dass Comcast den Boys & Girls Clubs of Snohomish County mehr als 400 Computer im Wert von über 100.000 Dollar spendet. Außerdem unterstützt Comcast mit einer Spende von 50.000 Dollar den Aufbau eines voll ausgestatteten Computerraums im Alderwood Club der Boys and Girls Clubs. Die Spende… Hier weiterlesen