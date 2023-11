Comcast Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für das Unternehmen Comcast 10-mal eine gute Bewertung, 6-mal eine neutrale Bewertung und 0-mal eine schlechte Bewertung abgegeben. Langfristig wird der Aktie daher von institutioneller Seite aus eine gute Bewertung gegeben. Aktuelle Analysen kommen zu ähnlichen Ergebnissen, wobei die Bewertung der Comcast-Aktie für den letzten Monat als gut eingestuft wird. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 10,28 Prozent und ein Kursziel von 47,93 USD. Insgesamt wird die Bewertung der Aktie durch institutionelle Analysten als gut betrachtet.

Ein Analyseinstrument aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), wird genutzt, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Comcast liegt derzeit bei 56,6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,01 Punkten, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird Comcast für diesen Punkt der Analyse als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Comcast war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Kommentare und Beiträge in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anleger-Sentiment für den Wert schlecht ist. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen vor allem negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Andererseits wurden aus der Auswertung auch 6 gute und 3 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs von Comcast bei 43,46 USD als gut bewertet, da er mit +5,79 Prozent Abstand vom GD200 (41,08 USD) liegt. Der GD50, der die Kursentwicklung aus den letzten 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 44,92 USD. Der Abstand beträgt -3,25 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Comcast-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.