Comcast-Aktie: Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1 Mio. USD an mehr als 100 Kleinunternehmen!

Comcast gab heute bekannt, dass das Unternehmen zusätzliche Zuschüsse in Höhe von insgesamt 1 Mio. USD sowie Technologie- und Marketingressourcen an mehr als 100 Kleinunternehmen in den Twin Cities vergeben wird, die sich im Besitz von Frauen und farbigen Personen befinden, darunter Schwarze, indigene, hispanische und asiatisch-amerikanische Eigentümer. Die Empfänger gehören zu den landesweit mehr als 9 500 Unternehmern, die… Hier weiterlesen