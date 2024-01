Comcast Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Analystenbewertung der Comcast-Aktie zeigt für die langfristige Einstufung ein "Gut" an. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 10 positive, 5 neutrale und keine negativen Bewertungen. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 49,85 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 15,2 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Comcast ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt negativ. Insbesondere in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigen die berechnbaren Handelssignale aus den sozialen Medien ein gemischtes Bild mit 1 negativen und 5 positiven Signalen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Comcast-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs einen minimalen Abstand zum GD200 und GD50, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den Bewertungen der Analysten, Anleger-Stimmung und technischen Analyse eine neutrale Einschätzung der Comcast-Aktie.