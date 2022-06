Comcast-Aktie: Wichtige Personalentscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Finanztrends Video zu Comcast



mehr >

In dieser Funktion wird sie das Personalteam und den Betrieb von Comcast Washington leiten, einschließlich der Bereiche Geschäftspartner, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Mitarbeiterengagement und interne Kommunikation. Drake löst Betsy Kippenhan ab, die Anfang des Jahres zum Division Vice President of Comcast Talent and Acquisition ernannt wurde. Mehr als 20 Jahre Erfahrung 'Im Namen der Region Washington freue ich mich sehr,… Hier weiterlesen