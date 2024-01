Comcast Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In den letzten 200 Handelstagen erreichte der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Comcast-Aktie 42,62 USD, während der aktuelle Kurs bei 45,27 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +6,22 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 43,09 USD über dem aktuellen Kurs (45,27 USD) und weist eine Abweichung von +5,06 Prozent auf. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen vermehrt positive Themen aufkamen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu 6 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was insgesamt zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie der Comcast auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 10 die Aktie als gut, 5 als neutral und keiner als schlecht bewerteten. Das Kursziel wird dabei auf 49,85 USD geschätzt, was einer Erwartung von 10,11 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating führt.