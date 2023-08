Comcast Aktie: Warten auf Quartalszahlen - Steigende Gewinnerwartungen gegenüber Vorjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Comcast Aktie: Ausblick auf die Quartalszahlen und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr

Philadelphia, Vereinigte Staaten – In 81 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Comcast mit Sitz in Philadelphia seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, was die Umsatz- und Gewinnzahlen bringen werden und wie sich die Comcast Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 171,40 Mrd. EUR steht Comcast kurz vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Analysten und Aktionäre warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 erzielte Comcast einen Umsatz von 27,08 Mrd. EUR, jetzt wird ein Plus von +0,30 Prozent auf 26,98 Mrd. EUR...