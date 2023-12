Comcast Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die technische Analyse der Comcast-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 41,99 USD verläuft. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs bei 43,99 USD liegt und damit einen Abstand von +4,76 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 42,59 USD, was einer Differenz von +3,29 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 der Comcast-Aktie liegt aktuell bei 73,33 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Über- noch eine Überkaufung und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Comcast-Aktie somit ein schlechtes Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt, dass von insgesamt 15 Analystenbewertungen 10 gut, 5 neutral und 0 schlecht waren, was zu einem insgesamt guten Rating führt. Die jüngsten Analysen führen ebenfalls zu einem guten Gesamturteil, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 49,85 USD liegt, was einem Aufwärtspotenzial von 13,31 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Comcast somit eine gute Empfehlung auf Basis der Analysteneinschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Jedoch standen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 8 gute Signale, was zu einer insgesamt guten Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und die Anleger-Stimmung gemischte Signale, was auf eine neutrale bis schlechte Bewertung der Comcast-Aktie hindeutet.