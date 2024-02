Comcast Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Comcast erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese setzt sich aus 8 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Comcast vor.

Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 50,3 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,56 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 42,07 USD darstellt. Auf Basis dieser Prognose wird Comcast als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In technischer Hinsicht ist Comcast derzeit -3,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingeschätzt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -2,16 Prozent liegt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen im Sentiment und Buzz von Comcast. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Comcast in sozialen Medien besonders negativ diskutiert, wodurch die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.