Comcast Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die technische Analyse der Comcast-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 46,65 USD lag, was einer Abweichung von +9,15 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 43,36 USD um +7,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Comcast-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von 12 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Comcast-Aktie sind 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs ausgehend um 7,82 Prozent steigen könnte, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat. Insgesamt erhält Comcast von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Comcast-Aktie liegt bei 7 und deutet somit auf eine überverkaufte Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis von 36,51 lässt hingegen eine neutrale Einstufung zu. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Comcast.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch war in den letzten drei Tagen eine überwiegend negative Kommunikation zu beobachten. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält die Comcast-Aktie somit anhand der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Anleger-Sentiments ein "Gut"-Rating.