Comcast Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Comcast untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Comcast diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Comcast. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Comcast daher für diese Stufe eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Comcast liegt bei 21,05, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 36,85 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung des RSI ergibt somit eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Comcast-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 741,31 MXN. Der letzte Schlusskurs (800 MXN) weicht um +7,92 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (747,3 MXN) liegt über dem letzten Schlusskurs (+7,05 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Comcast-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.