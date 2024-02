Comcast Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die technische Analyse der Comcast-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 42,83 USD verläuft. Dies entspricht einem Abstand von +9,11 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 46,73 USD und erhält damit die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +7,38 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Comcast-Aktie in Bezug auf die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf sechs Handelssignalen wird das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Comcast-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Comcast.

Die Bewertungen von 12 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 50,3 USD, was einem Aufwärtspotential von 7,64 Prozent entspricht. Daher erhält die Comcast-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Zusammenfassend wird die Comcast-Aktie in Bezug auf die technische Analyse, Anlegerstimmung und Analysteneinschätzungen als "Gut" bewertet.