Comcast Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Comcast Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 43,09 USD gehandelt, was einer Abweichung von +0,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine Einstufung "Neutral" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +1,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Comcast in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung der Marktteilnehmer führte. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Comcast unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für die Aktie ergibt somit ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine negative Stimmungslage. An drei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in Bezug auf das Unternehmen Comcast wurden in den letzten Tagen verstärkt negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 40,17, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Comcast Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".