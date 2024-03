Comcast Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Comcast liegt bei 68,49, was einer „Neutral“-Einstufung entspricht. Der RSI25, der die Kursentwicklung der letzten 25 Tage betrachtet, zeigt einen Wert von 44,01 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs der Comcast von 42,74 USD etwa 1,38 Prozent unter dem GD200 (43,34 USD) liegt, was als „Neutral“-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 43,14 USD, was einen Abstand von -0,93 Prozent bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich für den Aktienkurs eine „Neutral“-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Bewertung durch Analysten liegt aktuell bei „Gut“, basierend auf 8 „Gut“-, 4 „Neutral“- und 0 „Schlecht“-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 17,69 Prozent hin, was einer „Gut“-Empfehlung entspricht.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend negative Bewertungen zu Comcast abgegeben, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Auswertung ergab 10 „Gut“- und 0 „Schlecht“-Signale, was insgesamt zu einer „Gut“-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine „Neutral“-Einstufung.