Comcast Aktie: Jubelschreie!

In den letzten Wochen konnte bei Comcast keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien über Comcast hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Comcast daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Comcast in den letzten zwei Wochen positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch 5 positive und 3 negative Signale herausgearbeitet, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Comcast-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Comcast 10 Mal positiv, 5 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 16,82 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 49,85 USD. Insgesamt erhält Comcast daher eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.