Comcast Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Comcast wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen 25-Tage-RSIs bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 67,31 Punkten, was darauf hinweist, dass die Comcast-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Comcast auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen rund um Comcast in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen hin. Insgesamt zeigen zehn Handelssignale ein negatives Bild, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Comcast derzeit als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs der Aktie um -4,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 43,04 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 43,63 USD, was einer Abweichung von -5,48 Prozent entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt, dass von insgesamt 12 Analystenbewertungen 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 50,3 USD führt und somit ein Aufwärtspotential von 21,97 Prozent bedeutet. Daher erhält Comcast ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.