Comcast Aktie: Es wird konkret!

Die Diskussionen über Comcast in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Comcast in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der Kurs von Comcast mit 800 MXN derzeit +6,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,74 Prozent beläuft. Somit bewerten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" für beide Zeiträume.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Comcast durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu erkennen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Comcast liegt bei 21,05, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für die Comcast bewegt sich bei 36, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".