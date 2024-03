Comcast Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten Comcast 8-mal die Bewertung "Gut", 4-mal "Neutral" und kein einziges Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite mit "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Comcast. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 41,85 USD und erwarten eine Entwicklung von 20,19 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 50,3 USD ergibt. Dies wird als "Gut"-Einschätzung angesehen, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Comcast weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 51,36 und einem RSI25 von 67. Daher wird dies als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass Comcast derzeit -3,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -2,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt ist. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Comcast in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums und insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.