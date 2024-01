Comcast Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Comcast in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Comcast daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Anleger in den sozialen Medien bewerteten Comcast in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Redaktion hat außerdem 6 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert und eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Comcast-Aktie um 6,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von +5,06 Prozent eine positive Bewertung, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Comcast-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Comcast eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.