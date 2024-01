Comcast Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

Die Stimmungslage bei den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Comcast gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl an Kaufsignalen. Konkret gab es 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Comcast-Aktie beträgt derzeit 89, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Comcast weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Comcast.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 42,18 USD für den Schlusskurs der Comcast-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 42,63 USD (+1,07 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Comcast-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 10 Mal eine "Gut"-Einschätzung, 5 Mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0 Mal eine "Schlecht"-Einschätzung für Comcast abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch in aktuellen Reports kommt die Mehrheit der Analysten zur gleichen Beurteilung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Comcast-Wertpapier aus dem letzten Monat führt. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 16,93 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 49,85 USD, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".