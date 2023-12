Comcast Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Comcast":

In den letzten zwei Wochen wurde Comcast von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 6 positive und 2 negative Signale gefunden. Dies führt zu einer "Gut" Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Comcast-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 41,67 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (44,64 USD) liegt deutlich darüber (+7,13 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 42,54 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,94 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Comcast-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Comcast auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Comcast in den letzten 12 Monaten 10 mal ein "Gut"-Rating, 5 mal ein "Neutral"-Rating und 0 mal ein "Schlecht"-Rating erhalten hat. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als "Gut" ein, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 11,66 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 49,85 USD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".